Homicides, drogues, violences sexuelles... Le ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la délinquance et de l'insécurité en 2024

Le ministère de l'Intérieur a publié ce jeudi 27 novembre son rapport sur les chiffres clés de la délinquance. Il rend également compte du sentiment d'insécurité exprimé par les Français.

Pour la seconde année consécutive, le service de statistiques du ministère de l'Intérieur (SSMSI) a publié les chiffres clés sur l'insécurité et la délinquance en France. Le rapport pointe une augmentation des tentatives d'homicide, des violences physiques et sexuelles, mais aussi de la délinquance liée aux stupéfiants.

Les statistiques présentées dans ce document reposent majoritairement sur les informations compilées en 2024 dans les bases de données de la police et de la gendarmerie nationales. Elles prennent aussi en compte les chiffres de l'enquête de victimisation du SSMSI, «Vécu et ressenti en matière de sécurité - édition 2024», qui datent en revanche de 2023.

L'an dernier, 976 homicides ont été enregistrés en France. Leur occurence augmente de 1% par an depuis 2016 mais le SSMSI note une baisse de 2% en 2024. Les tentatives d'homicide, au nombre de 4.290, ont en revanche augmenté de 7%. Elles suivent une trajectoire ascendante depuis 2016, à +8% chaque année.

Les violences physiques sont elles aussi en augmentation (+1% en 2024) et ont fait 449.800 victimes. A noter que 25.500 refus d'obtempérer ont été dénombrés en 2024, un chiffre stable.

Les violences sexuelles, qu'elles soient physiques ou non, continuent d'exploser. A +11% chaque année depuis 2016, elles ont encore fait 122.400 victimes en 2024 (+7%). Parmi ces atteintes, 46.100 viols et tentatives de viol ont été recensés, soit une augmentation de 9% en 2024 et +15% par an depuis 2016. 272.400 personnes ont en outre été victimes de violences conjugales, dont 84% de femmes.

La délinquance liés aux stupéfiants est elle aussi en hausse. L'an dernier, 290.500 personnes ont été mises en cause pour usage de drogue (+11%), et 52.300 pour trafic (+7%).

Les vols globalement en recul

Les vols, eux, sont globalement en recul. Les plus fréquents sont ceux sans violence contre des personnes, avec 607.800 victimes (-5% en 2024). Et 48.300 vols violents sans arme ont été enregistrés (-11%), contre 8.600 vols avec armes (-1%). Avec 137.600 faits, les vols de véhicules ont baissé de 2% en 2024, mais ce n'est pas le cas des «autres vols liés aux véhicules», au nombre de 352.100 (+1%).

398.700 infractions liées au numérique ont aussi été déplorées en 2024, ce qui représente une augmentation de 11%. 62% d'entre elles concernaient des atteintes aux biens commises à l'aide d'un outil numérique et 33% des atteintes aux personnes facilitées par un outil numérique. 91.700 personnes ont été mises en cause dans ce genre d'affaires l'an dernier.

D'après les données recueillies, les Français ressentent un sentiment d'insécurité dans les transports en commun à 42%, contre 22% dans son quartier ou son village et 15% au domicile. Des chiffres qui ont respectivement augmenté de 6%, 8% et 13% entre 2023 et 2024.

Le rapport du SSMSI montre que la délinquance enregistrée dans les transports en commun a pourtant diminué de 8% l'an dernier. 107.100 victimes ont tout de même été recensées, dont 58% en Ile-de-France. Il est question de 82.900 cas de vols sans violence, 5.300 vols violents ou encore 3.400 faits de violences sexuelles.