Lyon : un café et un barbier, impliqués dans le trafic de stupéfiants, fermés par la préfecture

Dans une publication sur le réseau social X en date du mercredi 26 novembre, la préfecture du Rhône a annoncé la fermeture de deux établissements, en l’occurrence un café et un barbier, pour une durée de trois mois. Ils sont en réalité impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Les services de l’Etat sont mobilisés pour lutter contre le narcotrafic. Ce mercredi 26 novembre, la préfecture du Rhône a indiqué, sur le réseau social X, avoir procédé à la fermeture administrative de deux commerces situés dans le 3e arrondissement de Lyon par arrêté préfectoral, et ce, pour une durée de trois mois.

❌ Dans le cadre de la lutte contre la narcotrafic et suite à un contrôle des services, les services de l'État ont procédé à la fermeture administrative de deux établissements par arrêté préfectoral à l'enseigne CAFE DZ / ORANI COIFFURE BIBI SERVICES à Lyon 3e pour une durée de… pic.twitter.com/tojsbfQk2A — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 26, 2025

Ces établissements, exploités par le même gérant, sont le «Café DZ» et le barbier «Orani coiffure Bibi services». Ceux-ci sont en réalité impliqués dans le trafic de stupéfiants.

«On a établi des liens entre le trouble à l’ordre public lié au trafic de stupéfiants et ces commerces. Nous ne pouvons pas l’accepter», a réagi sur CNEWS Antoine Guérin, préfet du Rhône délégué de la défense et la sécurité. Selon la préfecture, des individus utilisaient régulièrement la terrasse du café et du barbier pour le trafic de stupéfiants. Ils se réfugiaient ensuite à l’intérieur des commerces avec la complicité du gérant.

«Ceux qui consomment de la drogue ont du sang sur les mains»

Le 1er octobre 2025, des cartouches de contrebande avaient été retrouvées dans ces établissements. Ils étaient dissimulés par un vendeur à la sauvette qui voulait s’échapper aux policiers.

Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, Antoine Guérin explique qu’il faut une «intensification de la réponse policière, et notamment des amendes portées sur ceux qui consomment de la drogue». «Je le dis clairement, ceux qui consomment de la drogue ont du sang sur les mains. Ils participent au trafic», a déclaré le préfet du Rhône délégué de la défense et la sécurité.

Il est utile de rappeler que le montant forfaitaire pour usage de stupéfiants s’élève à 200 euros.