Neige-verglas : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour un risque de neige-verglas concernant la journée de ce jeudi 27 novembre.

Le nord-ouest de l’Hexagone demeure épargné, mais l'est, le centre et le sud-ouest doivent rester sur leur garde. Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour des risques neige et verglas ce jeudi.

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Les départements concernés par cette vigilance sont : l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Corse, la Creuse, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.

«Les brouillards sont localement givrants, notamment du nord de la vallée du Rhône au Nord-Est et dans le Sud-Ouest. Un peu de neige tombe sur le Massif Central (…) De la neige tombe vers 1.000 m sur le relief», a anticipé Météo-France.

«Les faibles gelées sont généralisées sur le pays. Elles sont plus marquées de l'Auvergne au Grand-Est avec -6 à -1 °C. Les minimales descendent entre -4 et -2 °C par endroits dans le Sud-Ouest», a conclu l’organisme météorologique de référence.