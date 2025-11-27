L'Arcom balaie les accusations de RSF contre CNEWS

L'autorité de régulation de l'audiovisuel indique ce jeudi qu'aucune entorse au pluralisme politique n'a été commise par CNEWS, contredisant les accusations formulées par Reporters sans frontières.

Le recadrage est net et précis. L’Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques (Arcom) a annoncé, jeudi 27 novembre, ne pas avoir constaté de «contournement des règles du pluralisme politique sur le mois de mars 2025» sur CNEWS, contrairement à ce qu'a affirmé la veille Reporters sans frontières (RSF).

«Aucun contournement»

«Il n’y a pas de contournements (…) et s’il y en avait eu, nous les aurions identifiés et nous serions intervenus», a ainsi indiqué le gendarme de l'audiovisuel de façon tout à fait officielle à l’AFP, confirmant les informations publiées plus tôt dans la journée par Le Point. L'autorité de régulation insiste également : «Nos résultats ne sont pas ceux de RSF. Nous n’avons pas de doute.»

Mercredi, RSF avait annoncé son intention de saisir l’Arcom en accusant CNEWS de «tricher» avec les règles du pluralisme, notamment en repoussant au cours de la nuit les interventions de responsables de gauche.

L’ONG dit avoir analysé les temps d'antenne des principales chaînes d'information en continu du 1er au 31 mars 2025 à l'aide d'un outil de capture d'écran qui a permis, dit-elle encore, d'analyser 700.000 bandeaux.

Ce faisant, dans sa charge, l'ONG affirme que «l’extrême droite cumule 40,6% d’exposition, contre 15,4 % pour la gauche», tandis que la nuit, «la gauche grimpe à 60,1%, contre 1,6% pour l'extrême droite».

Sauf qu'à ce «grand écart vertigineux» décrit par RSF, l'Arcom, elle, oppose une réalité différente. Selon le régulateur, sur ce mois de mars 2025, «il y a même une surreprésentation» de LFI ou du PS «de nuit comme de jour». Autrement dit, les données dont dispose l’autorité ne corroborent pas les conclusions avancées par RSF. Et en définitive, les données de l’Arcom sont sans ambiguïté.