Le président Emmanuel Macron a estimé jeudi que "la seule façon" d'éviter "le danger" était de "s'y préparer" plutôt que d'alimenter "la peur", en annonçant la création d'un service national" volontaire et "purement militaire", dans le contexte de la menace russe.

"Dans ce monde incertain où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, notre nation n'a le droit ni à la peur ni à la panique ni à l'impréparation ni à la division", a affirmé le chef de l'État lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère. "La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer", a-t-il ajouté, expliquant que "c'est ce que font nos armées au quotidien".