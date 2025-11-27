Le président Emmanuel Macron a estimé jeudi que "la seule façon" d'éviter "le danger" était de "s'y préparer" plutôt que d'alimenter "la peur", en annonçant la création d'un service national" volontaire et "purement militaire", dans le contexte de la menace russe.
"Dans ce monde incertain où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, notre nation n'a le droit ni à la peur ni à la panique ni à l'impréparation ni à la division", a affirmé le chef de l'État lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère. "La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer", a-t-il ajouté, expliquant que "c'est ce que font nos armées au quotidien".
Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi l'instauration d'un "service national" volontaire et "purement militaire" de dix mois, qui se déroulera "exclusivement sur le territoire national".
"Un nouveau service national va être institué, progressivement dès l’été prochain", a affirmé le chef de l'Etat lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère.
"Le cœur sera les jeunes âgés de 18 et 19 ans", et concernera 3.000 personnes à l'été 2026 avant d'atteindre un objectif de 10.000 en 2030 et 50.000 par an en 2035, selon Emmanuel Macron, pour qui "notre jeunesse a soif d'engagement" et est "prête à se lever pour la patrie".
«Nous sommes l'armée la plus efficace d'Europe et nous comptons le rester», se félicite Emmanuel Macron.
«Notre jeunesse a soif d'engagement» et est «prête à se lever pour la patrie», affirme Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est arrivé en Isère, d'où il doit évoquer les contours du nouveau dispositif.
Emmanuel Macron va dévoiler jeudi dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire censé répondre aux besoins des armées, au moment où l'exécutif et l'état-major mettent en garde contre les menaces russes et les risques accrus de conflit, quitte à enflammer le débat politique.
Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 27 novembre, 83% des Français sont favorables à la création d’un service militaire volontaire en France.
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