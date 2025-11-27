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Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un seul département du pays en vigilance jaune pour un risque d'orages ce jeudi 27 novembre.

Cela pourrait gronder fort en Corse. Un département de l'île de Beauté a été placé en vigilance jaune pour un risque d'orages ce jeudi par Météo-France. Le département concerné est la Haute-Corse.

© Météo-France

Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance jaune est mise en place dès minuit et devrait être levée dans la matinée, peu après 9h.

Sur le même sujet Météo : quelle est la ville la plus froide de France ? Lire

Le jeudi 27 novembre sera également marqué par des alertes de crues et de neige-verglas. Toutes les alertes sont disponibles ici.

Météo-Francevigilance météoorages

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