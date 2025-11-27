Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé un seul département du pays en vigilance jaune pour un risque d'orages ce jeudi 27 novembre.

Cela pourrait gronder fort en Corse. Un département de l'île de Beauté a été placé en vigilance jaune pour un risque d'orages ce jeudi par Météo-France. Le département concerné est la Haute-Corse.

© Météo-France

Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance jaune est mise en place dès minuit et devrait être levée dans la matinée, peu après 9h.

Le jeudi 27 novembre sera également marqué par des alertes de crues et de neige-verglas. Toutes les alertes sont disponibles ici.