Paris : l’opposition met la Ville face à ses responsabilités après une nouvelle plainte pour atteintes sexuelles dans une école du 11e arrondissement

Le groupe Changer Paris a fustigé l’inaction de la Ville face aux alertes répétées de leur parti sur des «agressions sexuelles touchant des enfants de 3 à 5 ans» dans plusieurs écoles de la capitale ces derniers mois. Cette prise de position fait suite à une nouvelle plainte déposée jeudi dans un établissement du 11e arrondissement.

De lourdes accusations visant Anne Hidalgo et son administration. Dans un communiqué relayé ce jeudi, Inès De Raguenel, la vice-présidente du groupe Changer Paris et Nelly Garnier, conseillère de Paris du 11e arrondissement, ont pointé du doigt l’inaction de la municipalité face aux alertes répétées émises par leur parti en lien avec plusieurs plaintes pour atteintes sexuelles formulées dans des écoles de la capitale.

Dans cette missive adressée à Patrick Bloche, le premier adjoint à la maire de la capitale en charge de l’éducation, le groupe Changer Paris a ciblé la Ville, prenant pour exemple une nouvelle plainte déposée ce jeudi pour des faits qui se seraient passés à l’école maternelle Servan dans le 11e arrondissement.

«Des parents d’élèves du 11ème arrondissement nous ont indiqué ce jour qu’une plainte aurait été déposée concernant une suspicion de faits à caractère sexuel dans une nouvelle école du 11ème arrondissement, l’école maternelle Servan», a assuré le groupe dans son écrit.

«Ces drames ne sont pas des faits isolés»

Rachida Dati, la ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de Paris, a abondé en ce sens sur X ce mercredi, rappelant que le groupe Changer Paris a fait part d’alertes répétées de «disfonctionnements du périscolaire» ces derniers mois.

Des années que nous alertons sur les dysfonctionnements du périscolaire. Avec @InesDeRaguenel et @NellyGarnier, nous avions réclamé une enquête interne sur l’ensemble du périscolaire parisien: refusée par Hidalgo-Grégoire. Résultat, de nouvelles agressions. Il faut agir vite! pic.twitter.com/jfo5nJqNgk — Rachida Dati ن (@datirachida) November 25, 2025

«Des années que nous alertons sur les dysfonctionnements du périscolaire. Avec Ines De Raguenel et Nelly Garnier, nous avions réclamé une enquête interne sur l’ensemble du périscolaire parisien: refusée par Hidalgo-Grégoire. Résultat, de nouvelles agressions. Il faut agir vite!», a publié la conseillère municipale.

«Depuis des mois, et particulièrement depuis le mois de mai dernier, nous vous alertons dans les différentes enceintes qui nous le permettent, en Conseil de Paris, en Conseil d’arrondissement, par le dépôt de vœux, de courriers, de vidéos, de tribune… afin de vous faire prendre conscience que les drames, multipliés ces derniers mois, ne sont pas des faits isolés», a rappelé l’opposition dans son courrier.

Une demande de saisine de l’Inspection générale rejetée

«Le 23 juillet dernier, nous vous avons formellement écrit pour vous demander la saisine de l’Inspection générale de la Ville de Paris afin qu’une enquête administrative globale, sur l’ensemble du périscolaire parisien, soit lancée. Sept semaines plus tard, le 10 septembre dernier, vous nous avez notifié votre refus, au prétexte que la “Ville ne considère pas nécessaire de lancer une enquête administrative générale“», a indiqué le groupe Changer Paris.

«Cette enquête aurait cependant pu permettre de déceler des dysfonctionnements dans certaines sous-directions des affaires scolaires, en particulier la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance des 11ème et 12ème arrondissements (CASPE 11/12) et protéger des enfants», a ajouté le groupe politique siégeant au Conseil de Paris.

«Depuis la rentrée, des dizaines d’enfants supplémentaires ont été agressés sur le temps périscolaire, et particulièrement dans les 11e et 12e arrondissements. Les enfants des écoles Baudin, Bullourde, Faidherbe, Parmentier, Keller, Titon, Reuilly, Aqueduc… et depuis aujourd’hui, potentiellement de l’école Servan», a souligné le document écrit.

«Cette inaction nous amène à nous interroger sur la responsabilité de la Ville et de son exécutif face au danger d’atteinte à la personne et de mise en danger des enfants de ces établissements. Aux côtés des familles, nous sommes déterminées à engager toutes les actions nécessaires pour faire la lumière sur ces drames et protéger les enfants parisiens», a conclu le groupe Changer Paris.