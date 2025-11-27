Polynésie française : un glissement de terrain à Tahiti fait au moins sept morts et plusieurs blessés

Au moins sept personnes ont perdu la vie lors d'un glissement de terrain à Tahiti, mercredi 26 novembre, tandis que plusieurs autres sont toujours recherchées par les secours.

Après une semaine marquée par de fortes pluies à Tahiti, un glissement de terrain a enseveli deux maisons à l'aube du mercredi 26 novembre dans le village d'Afaahiti, faisant au moins sept morts, a annoncé Emmanuel Macron sur X. Plusieurs autres personnes sont encore portées disparues.

J’adresse aux familles touchées par le drame d’Afaahiti tout le soutien de la Nation, alors que sept vies ont été perdues et que des personnes restent portées disparues.



Je salue l’engagement des sauveteurs, pompiers, gendarmes, des équipes communales, de Tavana,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2025

«J’adresse aux familles touchées par le drame d’Afaahiti tout le soutien de la Nation, alors que sept vies ont été perdues et que des personnes restent portées disparues», a déclaré le président de la République.

«C’est un éboulement de 30 mètres de hauteur. Une première maison a été emportée et elle est allée se caler dans une deuxième maison», avait précisé plus tôt dans la journée le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Alexandre Rochatte.

Une voisine, Ida Labbeyi, a témoigné auprès de l'AFP avoir été réveillé à cause de bruits semblables à «un train juste devant la maison». «On est sortis et on a vu qu’une maison était entièrement recouverte par la terre et la boue», a-t-elle ajouté.

Les opérations de secours pendant 48 heures

Les opérations de secours, mobilisant 40 pompiers, 30 policiers municipaux, 20 gendarmes et 30 militaires du RIMAPP, le SAMU, trois drones et un hélicoptère Dauphin de l’armée, sont prévues sur 48 heures afin de retrouver d'éventuelles autres victimes.

«On a deux chantiers et on avance très doucement avec des pelleteuses, des chiens, un radar et une caméra endoscopique, parce qu’à n’importe quel moment, on peut mettre du poids sur de potentielles victimes», a expliqué le Colonel Olivier Lhote, en charge des opérations de secours, lors d’un point presse.

Les familles et voisins ont été pris en charge par une cellule psychologique, après l'évacuation de 29 maisons, d'après le haut-commissariat de la République en Polynésie française.