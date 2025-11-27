Quand le service militaire a-t-il été inventé pour la première fois en France ?

Censé «répondre aux besoins des armées» face aux menaces russes et aux risques accrus de conflit, Emmanuel Macron a, ce jeudi 27 novembre, ressuscité un «service national» qui sera «purement militaire» mais volontaire. Mais quand le service militaire a-t-il fait pour la première fois son apparition en France ?

Une histoire vieille de près de trois siècles. Emmanuel Macron a présenté, ce jeudi, en Isère un nouveau service militaire volontaire, dont l'objectif est notamment de répondre aux besoins grandissants de l'armée, dans un monde «incertain». L'occasion de se replonger dans l'histoire du service militaire en France.

Au contraire du dispositif annoncé par le président de la République, au moment de son invention, le service militaire n'était pas accessible sur la base du volontariat. Mis en place le 5 septembre 1798, le service militaire était bien obligatoire : «Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie», était-il expliqué dans la loi Jourdan énoncée à l'époque. Tous les Français âgés de 20 à 25 ans étaient concernés par cette loi. À l'époque, cette invention n'est pas appelée service militaire mais «conscription».

les célibataires en première ligne

Cette période passée au sein du «service militaire» de l'époque est consacrée à l’apprentissage des connaissances et pratiques militaires et visait à compléter les forces armées du pays. Ainsi, tous les appelés pouvaient ensuite être mobilisés en temps de guerre. Les Français concernés étaient invités à s'inscrire sur les registres communaux, explique le site spécialisé Herodote, avec un processus de sélection spécifique.

À l'époque, le choix des hommes était réalisé par tirage au sort : sur 100, seuls 35 d’entre eux sont appelée à servir sous les couleurs. Certaines conditions rentraient en compte dans le choix de ceux qu'on appelait «les conscrits». Ils sont désignés parmi les célibataires ou les veufs sans enfant, et une taille minimum d'1,54 m était requise. Les hommes éligibles et sélectionnés partaient alors pour un service de six ans.

Certaines familles bourgeoises ou nobles avaient la possibilité de payer un remplaçant pour échapper à la conscription. Il faudra attendre 1870 pour que la notion de remplacement soit supprimée de la loi du service militaire.