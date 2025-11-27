Rennes : le détenu qui s’est évadé pendant une sortie au planétarium a été interpellé

En cavale depuis le 14 novembre dernier, le détenu de 37 ans qui s’était évadé du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin a été interpellé ce jeudi dans une aire d’accueil de gens du voyage à Nantes (Loire-Atlantique).

Un détenu de la prison de Rennes-Vézin, qui s'était évadé lors d'une sortie collective le 14 novembre au planétarium de la capitale bretonne, a été interpellé jeudi à Nantes, en Loire-Atlantique, a appris CNEWS.

L'homme de 37 ans, condamné pour des faits de vols, a été interpellé dans un camp de gens du voyage vers 14h30. Quelques jours après l'évasion, le garde des Sceaux Gérald Darmanin avait annoncé que le directeur de la prison rennaise était démis de ses fonctions. Un second homme visé par un mandat de recherche, a également été interpellé.

Une sortie au planétarium

Le détenu, incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin, participait à une sortie au planétarium avec d'autres prisonniers quand il a échappé à la vigilance des personnes chargées de les encadrer.

L'évasion de cet homme de 37 ans, condamné depuis décembre 2024 pour «divers faits de vols», était survenue «sans violence», avait indiqué le 17 novembre à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet.

Le détenu en fuite comptabilisait «au moins» trois précédentes évasions depuis 2009. Deux détenus se sont par ailleurs évadés dans la nuit de mercredi à jeudi de la vétuste prison de Dijon après avoir eu raison des barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux puis en utilisant des draps.