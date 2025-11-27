Retraite : quelles sont les personnes qui percevront leur pension en avance ?

Certains retraités toucheront cette année leur pension plus tôt que prévu en décembre. Le versement, habituellement effectué en fin de mois, sera exceptionnellement avancé au 23 décembre pour une poignée d'anciens travailleurs.

C’est une petite respiration pour une partie des retraités, et elle tombe à point nommé. En décembre, alors que les dépenses s’enchaînent, certains percevront leur pension plus tôt que prévu.

Les anciens de la fonction publique sont directement concernés : leur versement, habituellement effectué en fin de mois, arrivera cette année le 23 décembre, juste avant Noël, selon les informations du service public.

Certes, cette avance n’aura qu’un impact limité sur les achats de dernière minute, mais dans un mois traditionnellement marqué par une forte pression budgétaire, elle constitue un soutien non négligeable.

D’autres régimes de retraite dont les dates de versement diffèrent

Les fonctionnaires territoriaux bénéficieront eux aussi d’un calendrier modifié : la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNARCL) versera leur pension le 24 décembre. La complémentaire de la fonction publique restera, elle, fixée au 30 décembre, tandis que la complémentaire territoriale sera exceptionnellement avancée au 24.

En dehors de ces régimes, aucune modification majeure : l’Assurance retraite versera la pension de décembre le 9 janvier 2026, l’Agirc-Arrco et la Carsat Alsace-Moselle maintiennent leur paiement au 1er décembre, et la mutualité sociale agricole (MSA) alignera son calendrier sur celui de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), avec un versement prévu le 9 janvier 2026.