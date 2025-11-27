Sabotage du gazoduc Nord Stream : l'Ukrainien accusé de l'acte a été remis à l'Allemagne par l'Italie

L'Ukrainien accusé d'avoir saboté le gazoduc de Nord Stream a été remis à l'Allemagne par l'Italie, a indiqué le parquet ce jeudi.

L'Ukrainien, soupçonné par la justice allemande d'avoir participé au sabotage en 2022 des gazoducs germano-russes Nord Stream, a été extradé par l'Italie vers l'Allemagne.

«L'accusé a été extradé d'Italie aujourd'hui. Il doit être présenté à un juge vendredi à Karlsruhe», a déclaré une porte-parole du parquet une semaine après l'autorisation de cette extradition par la cour de cassation italienne.

Le suspect, Serguiï Kuznietsov, est soupçonné d'être l'un des coordinateurs du commando ayant saboté les deux gazoducs sous-marins Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne en mer Baltique en septembre 2022.

15 ans de prison

Arrêté le 21 août à Rimini, dans le nord-est de l'Italie, et détenu jusqu'ici dans une prison italienne de haute sécurité, il risque jusqu'à 15 ans de prison en Allemagne.

Serguiï Kuznietsov a affirmé qu'il était à l'époque des faits, et jusqu'en 2023, un commandant de l'armée ukrainienne, et soutient qu'il était en Ukraine au moment des faits. Un autre Ukrainien, également suspecté d'avoir participé au sabotage de Nord Stream, mais interpellé en Pologne, est lui en liberté, car la justice polonaise a refusé son extradition vers l'Allemagne le 17 octobre dernier. Une décision alors saluée par le Premier ministre polonais, Donald Tusk.

Le 26 septembre 2022, sept mois après l'invasion russe de l'Ukraine, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

Des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes séparément par l'Allemagne, la Suède et le Danemark, et ont été closes dans les deux pays scandinaves en 2024. L'enquête allemande a identifié une cellule ukrainienne composée de cinq hommes et d'une femme comme étant les auteurs des explosions du gazoduc.