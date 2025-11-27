Service militaire volontaire : âge, durée, nombre de recrues, paie... Tout savoir sur le dispositif lancé par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a donné, ce jeudi, en Isère, les grandes lignes d'un nouveau service militaire. Il concernera plusieurs milliers de jeunes Français dès l'été 2026, date de son lancement, avant de «monter en puissance».

Une révolution dans la sphère militaire. Ce jeudi, Emmanuel Macron a présenté en Isère un nouveau service militaire volontaire, dont l'objectif est notamment de répondre aux besoins grandissants de l'armée, dans un monde «incertain», comme l'a martelé le président. Voici ce qu'il faut savoir sur ce dispositif.

Au sein de la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, Emmanuel Macron a d'abord indiqué que ce nouveau dispositif permettra de faire découvrir les activités militaires et former les Français qui le souhaitent aux métiers des armées sur une durée totale de 10 mois. Comme son nom l'indique, ce dispositif fonctionnera sur la base du volontariat.

Il consistera à un premier mois de formation initiale, avant que les jeunes Français impliqués ne soient envoyés au sein d'unités militaires en mission, pour 9 mois. Le président a précisé qu'ils ne seraient «envoyés que sur le territoire français».

Un enseignement «beaucoup plus militarisée»

Même si l'information n'a pas été évoquée par Emmanuel Macron ce jeudi, BFMTV a annoncé que les participants devraient être rémunérés à hauteur de 800 euros par mois. Le président a cependant précisé que cette expérience, qui a été pensée pour pouvoir s'inscrire dans un parcours étudiant en tant qu'année de «césure», notamment grâce à sa durée, serait «valorisée par la suite».

Au total, ce service militaire volontaire devrait ainsi rassembler «3.000 jeunes dès 2026», avant d’atteindre un premier palier de 10.000 dès 2030, puis 50.000 volontaires par an en 2035. Cela représente 6% de la tranche d'âge concernée. A terme, le président a évoqué son ambition que ce programme réunisse 80.000 jeunes par an.

«Ça démarrera lentement», avait expliqué une source proche du dossier, qui évoque également un effectif de 2.000 à 3.000 personnes la première année, avant une «montée en puissance» au fil des années. L'Elysée avait de son côté qualifié le projet de «réaliste», visant à donner à la jeunesse «le choix de servir».

Le service militaire volontaire, un dispositif ouvert à tous, ou presque

Le président de la République a notamment précisé que les candidatures seraient ouvertes dès janvier 2026. Il a également expliqué que «le coeur de ce dispositif sera constitué par des jeunes Français de 18 à 19 ans».

En outre, le service militaire volontaire (SMV), créé en 2015, et plébiscité par 1.000 jeunes par an dans l'Hexagone et 6.000 de plus pour son équivalent ultramarin, seront également assurés en parallèle, a affirmé l'Elysée. Leur objectif étant différent, celui de permettre une insertion professionnelle via un encadrement militaire, il formera un dispositif complémentaire à celui présenté ce jour.

Répondre à la conjoncture actuelle, sans «envoyer nos jeunes en Ukraine»

Avec cette refonte du militaire volontaire, le chef d'Etat espère s'approcher de son objectif annoncé des 100.000 réservistes en 2030 au sein de l’armée française. Actuellement, elle n'en compte que 45.000.

Cette annonce intervient alors que l’exécutif et l’état-major français mettent en garde contre les menaces russes et les risques grandissants de conflit imminent. Il y a quelques semaines, le général Fabien Mandon avait notamment déclaré que la France devait se tenir prête à «accepter de perdre ses enfants».

Mais Emmanuel Macron rassure de son côté, en promettant : «Il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu’on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Ce n’est pas du tout le sens de cette affaire».