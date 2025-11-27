Service militaire volontaire : Emmanuel Macron dans l’Isère ce jeudi pour détailler les grandes lignes de son projet

Emmanuel Macron est attendu ce jeudi à Varces (Isère) sur un site de l’armée de terre, où il doit annoncer l’instauration d’un service militaire volontaire en France. Un projet à l’étude depuis plusieurs mois.

La conscription pour ambition. Dans un contexte international sous tension, marqué notamment par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron se rend ce jeudi à Varces, en Isère.

Sur un site de l’armée de terre, le chef de l’Etat échangera avec des jeunes issus de différents dispositifs d'engagement ainsi qu'avec ceux participant à la journée défense et citoyenneté.

Le président de la République prendra par la suite la parole pour y rappeler, notamment, selon l’Elysée, «la nécessité de donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir au sein de nos armées et répondre à son envie d'engagement».

L'occasion d’évoquer les premières lignes du nouveau service militaire volontaire (SMV), transformation du service national universel (SNU).

Des débuts modestes

La mise en œuvre de ce plan devrait commencer avec 2.000 à 3.000 personnes la première année, avant une «montée en puissance» et un objectif à terme de 50.000 volontaires par an.

La durée envisagée serait de dix mois et il serait rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros.

La mobilisation sur la base du volontariat d'une partie d'une classe d'âge pourrait servir à répondre aux besoins d'«acquérir la masse» nécessaire pour tenir dans la durée en cas de conflit, avait estimé cet été le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre.

Invité sur RTL mardi dernier, Emmanuel Macron a assuré que ce nouveau service national volontaire n’implique aucunement «d’envoyer les jeunes en Ukraine».

Le service militaire a été obligatoire en France pendant près de deux siècles jusqu'à sa suppression en 1997 par le président Jacques Chirac pour laisser place à une armée de métier.