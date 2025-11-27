Sondage : 83% des Français favorables à la création d'un service militaire volontaire

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 27 novembre, 83% des Français sont favorables à la création d’un service militaire volontaire en France.

La France doit «accepter de perdre ses enfants». C’est la phrase prononcée par le chef d’état-major des Armées, le général Fabien Mandon, le 18 novembre dernier, au sujet d’un potentiel futur conflit avec la Russie. Si cette déclaration a créé un tollé au sein de la classe politique, elle a remis en lumière la question de la militarisation des jeunes.

À cet égard, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi l'instauration d'un service militaire volontaire en France, un projet à l'étude depuis plusieurs mois qui concernera jusqu'à 50.000 jeunes français en 2035, pour une durée de dix mois et une rémunération qui reste à déterminer. Ces jeunes seront déployés uniquement sur le territoire national, en métropole et en outre-mer.

À la question : «Êtes-vous pour ou contre la création d’un service militaire volontaire en France ?», un sondage * CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 27 novembre révèle que 83% des sondés ont répondu favorablement. Un service militaire volontaire correspond à une mobilisation des jeunes pendant une durée déterminée sur la base du volontariat. Un projet qui semble donc faire l'unanimité.

Une idée qui fait consensus

Dans le détail, les femmes interrogées (84%) tout comme les hommes (82%) ont exprimé leur volonté de voir la création d’un service militaire volontaire. Un consensus partagé par toutes les classes d’âge, de 81% pour les 50-64 ans à 88% pour les 18-24 ans, et par toutes les catégories socioprofessionnelles avec 81% d’avis favorables chez les CSP+, 88% chez les CSP- et 80% pour les inactifs.

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, les réponses à cette question ont été unanimes. Les sympathisants de gauche (81%), de droite (83%) et d’extrême droite (86%) se sont chacun montrés très séduits par la proposition. Les sondés qui se revendiquent proches de la majorité présidentielle ont même été 95% à valider l’hypothèse de la création d’un service militaire volontaire.

Donner à la jeunesse «un nouveau cadre pour servir»

Dans un monde «fait d'incertitudes», sur fond de guerre aux portes de l'Europe, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi l'instauration d'un service militaire volontaire en France. Si les pays voisins du géant russe ont maintenu ou rétabli ces dernières années le service militaire obligatoire, la France a pour sa part suspendu la conscription en 1997. Début novembre, ce sont nos voisins allemands qui ont fait part de la mise en place prochaine d'un service militaire volontaire.

Emmanuel Macron avait introduit cette idée le 13 juillet, devant un parterre de hauts gradés. Face à une Europe «mise en danger» par la «menace durable» de la Russie, «il faut une nation capable de tenir, d'être mobilisée», avait-il estimé. Outre des «efforts sur notre réserve», il faut aussi «donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir, selon d'autres modalités, au sein de nos armées», avait-il souligné.

Le président a évoqué un volume de 3.000 jeunes en 2026 et jusqu'à 50.000 en 2035. La durée de ce service volontaire est de 10 mois et il serait rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Les armées françaises comptent environ 200.000 militaires actifs et 47.000 réservistes, et ambitionnent de passer à respectivement 210.000 et 80.000 soldats en 2030.

* Sondage réalisé les 25 et 26 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.