Vaccins anti-cancer : tout savoir sur la start-up française Transgene, qui vient de lever 100 millions d'euros

La biotech française Transgene, qui conçoit des vaccins destinés à traiter certains cancers, a levé 105 millions d'euros. Mais, quelle est cette start-up qui pourrait sauver la vie de milliers de personnes chaque année ?

Le premier pas d'une avancée majeur ? Dans un communiqué publié ce jeudi 27 novembre, la société de biotechnologie Transgene, spécialisée dans les immunothérapies contre les cancers, a annoncé le succès de sa levée de 105 millions d'euros destinés à poursuivre ses essais cliniques.

Parmi les principaux acteurs privés de la recherche en France, le groupe a indiqué que «des investisseurs français et européens spécialisés dans le secteur de la santé» ont participé aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société, Institut Mérieux via TSGH et le Groupe Dassault (SITAM Belgique).

Au stade d'essais relativement précoces

«Le succès de cette opération témoigne de l’intérêt que portent les investisseurs institutionnels, nouveaux et historiques, et les actionnaires envers notre stratégie consistant à accélérer le développement de notre plate-forme de vaccins thérapeutiques individualisés myvac®», a indiqué Alessandro Riva, président de la start-up.

Transgene développe des vaccins contre certains cancers, notamment de la tête et du cou, visant à lutter contre la maladie déjà présente en prélevant des cellules tumorales pour les réinjecter, afin d'habituer le système immunitaire à les éliminer.

Alors que la société américaine Dendreon commercialise déjà un traitement contre le cancer de la prostate, les produits de la biotech française sont encore au stade d'essais relativement précoces, dits de phase 1 ou 2, sur des échantillons réduits de patients. Les fonds levés permettront donc de poursuivre ces essais et d'en lancer de nouveaux.

«Notre feuille de route est claire : poursuivre la partie phase 2 en cours de l'étude randomisée de phase 1/2 dans les cancers de la tête et du cou pour obtenir des résultats fin 2027/début 2028 (et) lancer un essai de phase 1 dans une nouvelle indication», a expliqué Alessandro Riva.

Une éventuelle étude «pivot»

Le groupe prévoit également d'utiliser ces financements afin de «préparer» à une éventuelle étude dite «pivot», qualifiée aussi de phase 3. Cette dernière, menée sur un grand nombre de patients, serait, en cas de succès, le dernier stade avant une demande d'autorisation puis une possible commercialisation.

«Ces perspectives nous rapprochent toujours un peu plus de l’ambition de Transgene : faire émerger une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques individualisés, conçue pour répondre aux besoins de patients atteints tumeurs solides à un stade précoce à risque de rechute», a ajouté le président.

Secteur compétitif, les biotechs américaine Moderna et allemande BioNTech, à l'origine des premiers vaccins anti Covid-19, travaillent aussi sur des projets de vaccins thérapeutiques.