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Vladimir Poutine dit n'avoir «aucune intention d'envahir l'Union européenne», mais pose cependant un ultimatum à Kiev

«Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités», a également déclaré le chef d'Etat russe ce jeudi. [© Alexander KAZAKOV / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi qu'il n'avait «aucune intention» d'envahir l'Union européenne, à l'occasion d'une conférence de presse durant laquelle il a de nouveau posé un ultimatum visant Kiev.

Un discours rassurant ? Vladimir Poutine a réaffirmé sa non intention d'attaquer l'Union européenne, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Bichkek, au Kirghizstan, ce jeudi 27 novembre.

En plus d'affirmer qu'il n'avait aucune intention d'entrer en guerre avec un pays de l'UE ou de l'OTAN, le leader russe a qualifié de «risible» et de «mensonge total» les idées laissant entendre que son pays pouvait s'engager dans un tel conflit à court terme. Il a même ajouté que les personnes soutenant de tels propos «servaient les intérêts de l'industrie militaire».

Le président russe a tenu des propos dans la lignée de ceux de son ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui déclarait il y a quelques semaines que la Russie n'avait «aucune intention» d'attaquer un pays de l'Union européenne ou de l'OTAN, même s'il promettait une «réponse opportune» à toute menace dirigée vers Moscou.

Vladimir Poutine avait lui-même déclaré que toute allégation stipulant que la Russie prévoyait d'envahir un pays européen était «de la pure provocation ou de l'incompétence», quelques jours plus tôt.

Vladimir Poutine pose ses conditions pour mettre fin à la guerre

Lors de la même conférence de presse, Vladimir Poutine a également affirmé que Moscou était prêt à cesser les hostilités en Ukraine si les forces de Kiev acceptaient de se retirer des territoires dont la Russie revendique l'annexion.

«Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire», a-t-il déclaré. Il n'a pas précisé s'il parlait uniquement des régions de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, vues comme cible prioritaire par le Kremlin, ou également de celles de Kherson et Zaporijjia dans le sud.

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : qu’est-ce que le missile Novator 9M729 utilisé par la Russie malgré son interdiction sur le plan international ? Lire

La cession par l'Ukraine à la Russie des régions de Donetsk et de Lougansk figuraient dans le plan originel en 28 points des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qui a été perçu par beaucoup à Kiev comme une capitulation. Le texte a depuis été remanié après des consultations avec l'Ukraine, où l'éventualité d'un abandon de territoires est un sujet explosif après quatre ans d'invasion russe du pays.

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