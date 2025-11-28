Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«19 pays vont être concernés par le réexamen des titres de séjour américains, dont l'Afghanistan, la Birmanie et l'Iran», explique Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«19 pays vont être concernés par le réexamen des titres de séjour américains, dont l'Afghanistan, la Birmanie ou encore l'Iran», a expliqué le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce vendredi sur CNEWS, après l'annonce de Donald Trump de sa volonté de suspendre l'immigration de pays dits «sensibles» et «préoccupants» après l'attaque de deux gardes nationaux à Washington, mercredi dernier.

temps fortEtats-UnisImmigration

À suivre aussi

Gilles-William Goldnadel : «La France est en train de mourir»
Gilles-William Goldnadel : «La France est en train de mourir»
Xenia Fedorova : «Curieusement, en France, il y a des dégâts même quand c’est une victoire»
Débordements lors du sacre du PSG : «Curieusement, en France, il y a des dégâts même quand c’est une victoire», constate Xenia Fedorova
Thierry Breton : «Il faut punir les hooligans avec la plus grande fermeté»
Débordements après le sacre du PSG : «A charge pour nous de donner à ces jeunes l'amour de notre pays», lance Thierry Breton

Ailleurs sur le web

Dernières actualités