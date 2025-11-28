«19 pays vont être concernés par le réexamen des titres de séjour américains, dont l'Afghanistan, la Birmanie et l'Iran», explique Claude Moniquet

«19 pays vont être concernés par le réexamen des titres de séjour américains, dont l'Afghanistan, la Birmanie ou encore l'Iran», a expliqué le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce vendredi sur CNEWS, après l'annonce de Donald Trump de sa volonté de suspendre l'immigration de pays dits «sensibles» et «préoccupants» après l'attaque de deux gardes nationaux à Washington, mercredi dernier.