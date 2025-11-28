Emmanuel Macron annonce vouloir interdire les téléphones portables dans les lycées, dès «la rentrée prochaine»

Emmanuel Macron a annoncé vouloir interdire les téléphones portables dans les lycées, dès «la rentrée prochaine».

Lutter contre une dépendance des jeunes. Face à la «crise de l'attention» chez les élèves français, le président de la République a indiqué vouloir l'interdiction des téléphones portables aux lycées dès «la rentrée prochaine».

Cette interdiction fait partie d'un plan en trois phases pour lutter contre «la crise de l'apprentissage». «Beaucoup de ces jeunes sont sur les réseaux, y compris à la maison, donc ils ne lisent plus. La moyenne est de 4h20 par jour pour ces jeunes sur les réseaux», a expliqué Emmanuel Macron en déplacement dans les Vosges.

«On a beaucoup de jeunes qui sont devenus dépendants. Vous avez des jeunes qui arrivent épuisés en cours et qui ont besoin d’être sur leur téléphone», a déploré le chef de l’État.

Prévention, accompagnement et interdiction

La première étape est la «prévention des familles et des professeurs» et la mise en avant de l'importance de la lecture.

«La lecture, c’est l’antidote absolu», a martelé Emmanuel Macron, ajoutant avoir expliqué à beaucoup de jeunes que l’IA est une ode à la lecture. Une IA, c’est juste un supercalculateur qui a lu beaucoup de livres. Donc plutôt que de dépendre de lui, lisez des livres, cela vous rendra plus intelligent et autonome».

«C’est ensuite, faire ressortir que l’on est malheureux quand on est en situation de dépendance» et les écrans peuvent être une dépendance.

Enfin, Emmanuel Macron a indiqué une «interdiction assumée du portable», comme cela a été «fait dans les collèges». «On veut faire plus de portables au lycée, pour vraiment dire, ce n’est pas le lieu où vous devez apprendre et échanger», a-t-il conclu.