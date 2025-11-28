Liens entre LFI et les réseaux islamistes : Jean-Luc Mélenchon va être convoqué par la commission d'enquête parlementaire

Le leader de La France insoumise sera entendu ce mardi 2 décembre par une commission d’enquête sur d’éventuels liens entre formations politiques et réseaux islamistes.

Annoncée ce vendredi 28 novembre, et figurant sur le site de l’Assemblée nationale, une commission d’enquête portant sur des liens supposés entre des mouvements politiques et des réseaux islamistes, visant implicitement LFI, va convoquer Jean-Luc Mélenchon.

Cette commission, lancée par Les Républicains et présidée par Xavier Breton et son rapporteur Matthieu Bloch, entendent auditionner le fondateur de LFI ce mardi, même si la date est subordonnée à une réponse de l'intéressé.

Pourtant «Jean-Luc Mélenchon n’a reçu aucune convocation» a assuré son entourage, estimant que cette commission «a été complètement dévoyée en contournant le règlement de l’Assemblée nationale».

LFI accuse une commission politisée

Alors que la fiche numéro 61 du règlement de l’Assemblée nationale prévoit que ces nominations doivent se faire «en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée», les Insoumis s’insurgent contre le fait que le bureau de cette commission ne comprenne aucun député issu de groupes de gauche.

«Jean-Luc Mélenchon se rendrait à toute convocation reçue d'une commission d'enquête qui respecte les règles définies par le règlement de l’Assemblée nationale», poursuit son entourage, laissant planer le doute quant à la présence de leur leader.

Les responsables de LFI dénoncent une commission sans véritables révélations, bâtie sur un présupposé «ridicule et politicien», selon les mots de Manuel Bompard.

Interrogé par l’AFP le 23 novembre, le rapporteur ciottiste Matthieu Bloch rétorque : «On n’est pas là pour se faire LFI. «La commission d'enquête va permettre de faire un état des lieux précis sur le phénomène d'entrisme dans notre pays», a-t-il ajouté, estimant qu'elle permettra de faire des propositions concrètes, notamment pour guider les élus locaux.

Dernière série d’auditions dans une dernière ligne droite

Mais Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le seul à être convoqué. La patronne des Écologistes Marine Tondelier sera auditionnée également mardi, à 16h30, une heure avant son homologue du parti insoumis. Selon une source parlementaire, la commission prévoit d’interroger le ministre de la Justice Gérald Darmanin jeudi.

Lancé le 24 juin 2025, et selon le délai de six mois prévu par l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la commission d'enquête est déjà bientôt contrainte de terminer ses travaux.

Cette dernière a déjà auditionné plusieurs personnalités ou responsables, notamment des auteurs d'ouvrages visant La France insoumise mais aussi des chercheurs universitaires, des sondeurs ou des responsables comme le directeur du renseignement de la Préfecture de police de Paris ou le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.