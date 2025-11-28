Météo : entre redoux et averses, quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

La première semaine du mois de décembre sera marquée par d’importantes précipitations dans une majeure partie de l’Hexagone, avant le retour d’un temps ensoleillé à l'approche du week-end.

Un temps pluvieux attendu pour le début du mois de décembre. Après un redoux des températures observé ce week-end, le mercure va connaître une nouvelle baisse dès lundi, avec des minimales de 4 °C attendues dans l’après-midi à Belfort (Territoire de Belfort) et Metz (Moselle). La pluie fera son apparition dans le nord-ouest de l’Hexagone alors que le soleil pointera le bout de son nez dans le reste du pays sous un ciel qui restera couvert.

Météo-France

Les précipitations gagneront l’ensemble de l’Hexagone ce mardi après-midi, selon les prévisions de Météo-France. La minimale sera de 5 °C à Strasbourg et la maximale de 14 °C à Nice.

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Cette tendance va s'inverser mercredi, avec un ciel nuageux et du soleil dans tout le pays, à l’exception de Brest ou encore de certaines villes comme Lyon ou Marseille où la pluie prendra le dessus.

Météo-France

La pluie gagnera du terrain pour la journée de jeudi coupant la France en deux avec une partie ouest sous la pluie et une partie est sous le soleil. La minimale attendue sera de 3 °C à Bourg-Saint-Maurice (Auvergne-Rhône-Alpes) et la maximale de 15 °C à Ajaccio (Haute-Corse).

Météo-France

Les précipitations vont progressivement disparaître dans le nord ce vendredi. Météo-France anticipe une minimale de 2 °C à Bourg-Saint-Maurice et une maximale de 14 °C à Ajaccio.

Météo-France

A l’image du début de semaine, le week-end du 6 et 7 décembre devrait être largement pluvieux sur l’ensemble du territoire français.

Les températures demeureront positives, aux alentours des 4 °C pour les minimales et proche des 15 °C pour les maximales.