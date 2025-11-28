Sea Shepherd : pourquoi Paul Watson va-t-il recevoir un titre de séjour en France ce vendredi ?

Après avoir vu son asile politique refusé, le fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson, va recevoir un visa visiteur pour rester sur le territoire français, ce vendredi 28 novembre. Il pourra circuler librement, à défaut de bénéficier d'une protection totale.

Un soulagement pour Paul Watson. La figure écologiste et créateur de l'association Sea Shepherd pourra bénéficier d'un visa visiteur pour rester en France à partir de ce vendredi. Une solution accueillie favorablement par le défenseur des baleines, même si pour lui, «le statut de réfugié aurait été idéal».

Actuellement sans titre de séjour, Paul Watson pourra rester en France. Celui qui a bâti «une situation familiale à Marseille», comme l'explique son avocat, Me Emmanuel Ludot, pourra ainsi y continuer son combat écologiste. Il obtiendra son sésame dans les locaux de la préfecture de police de Paris.

Paul Watson courait après «une protection totale»

Dans les colonnes de Libération, celui qui représente l'ancien officier de marine explique : «Ce titre sécurise sa situation. En revanche, il ne le protège pas lorsqu’il repart à l’étranger pour son combat. Le statut de réfugié aurait été idéal : il lui assurait une protection totale dans tous les pays du monde, sauf le Japon, les Etats-Unis et le Canada, où il gêne le lobby de la chasse au phoque».

En effet, le statut de visiteur dont il bénéficiera lui permettra de se déplacer librement dans l'ensemble de l'Hexagone mais ne le protégera en rien d'une notice rouge d'Interpol, dont il a déjà fait l'objet par le passé. Il reste donc vulnérable à la «véritable haine à son égard» que cultivent certains pays comme le Japon, comme l'évoque son avocat. Il est notamment accusé de faits de vandalisme et d'obstruction au commerce par le pays nippon.

Après l'échec de sa demande d'asile politique, le militant a finalement pu compter sur l'aide du président lui-même, qui lui avait promis, ainsi qu'à sa famille, un titre lui permettant de rester en France. «J’ai effectué moi-même la demande auprès de l’Elysée. La conseillère aux affaires intérieures m’a appelé il y a un mois pour me confirmer que le président avait tenu parole», raconte ainsi son avocat. Une mesure qualifiée d'«exceptionnelle».

Toujours sous la menace de certains pays

Le 9 septembre dernier, l'Ofpra avait dit estimer que les craintes de Paul Watson, de nationalité canadienne et américaine, d'être «automatiquement interpellé» en cas de retour au Canada ou aux Etats-Unis sont infondées s'agissant de «deux démocraties régies par l'Etat de droit».

En plus de ses craintes concernant les deux pays nord-américains, certains pays ayant des intérêts liés à la pêche comme la Norvège, le Danemark ou le Groenland sont considérés par le militant comme «à risque». Il a par exemple été détenu au Groenland pendant cinq mois l'an dernier, avant que le Danemark ne rejette une demande d'extradition émanant du Japon.

Paul Watson a rejoint la France fin 2024, où il a déposé une demande d'asile en février 2025, selon la décision de rejet. L'ancien marin a créé la Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), une organisation non gouvernementale internationale maritime dédiée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité. Elle est notamment engagée dans la lutte contre la pêche illégale.