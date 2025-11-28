Voici à quel âge le cerveau atteint sa maturité, selon une étude qui détruit toutes les idées reçues

D’après une étude des chercheurs de l’université de Cambridge, parue dans la revue Nature Communications, notre cerveau traverserait cinq phases au cours de la vie, de l'enfance à la vieillesse.

Notre cerveau atteint-il sa maturité dès la majorité ? Une question à laquelle ont tenté de répondre des chercheurs britanniques de l'université de Cambridge qui ont analysé les imageries cérébrales de plus de 3.900 personnes âgées de 0 à 90 ans pour comprendre l'évolution de cet organe.

Et les résultats, publiés dans la revue Nature Communications, établissent que le cerveau traverse cinq grandes phases, chacune marquée par des changements précis dans la connectivité et l'organisation.

L'explosion neuronale

D'après les chercheurs, la première phase, de la naissance de l'enfant à ses neuf ans, est caractérisée par une augmentation rapide du volume du cerveau et par une explosion de ses connexions cérébrales.

S'ensuit la période de ses 9 ans à ses 32 ans, durant laquelle un premier basculement cognitif s'opère. C'est la deuxième ère du cerveau et pas des moindres : celle de l’adolescence. Contrairement aux idées reçues, le cerveau n'atteint pas sa maturité à 18 ans mais bien à 32 ans. Pendant cette période, le réseau neuronal du cerveau est extrêmement efficace. C'est également pendant ce laps de temps que le risque d'apparition de troubles mentaux est le plus élevé.

L'âge adulte ou la stabilité cérébrale

Au début de la trentaine, le cerveau atteint son apogée. A 32 ans commence la plus longue période : celle de l’âge adulte. Une période où le cerveau se stabilise pendant près de trois décennies. C'est à 66 ans que le vieillissement dit précoce du cerveau commence. Il ne s'agit non pas d'un déclin brutal mais c'est à ce moment que la surface blanche – qui transmet l'information, là où la substance grise la traite – et les connexions commencent à se dégrader.

Plus précisément, au lieu de fonctionner comme un seul et unique cerveau, l'organe se divise progressivement en régions qui continuent à travailler en étroite collaboration.

Diminution de la connectivité

Notre cerveau atteint sa dernière phase à 83 ans avec le «vieillissement tardif». La connectivité du cerveau décline et l’organe devient dépendant de certaines régions en particulier.

A noter qu'à la fin de sa vie, le cerveau a perdu moins de 5% de ses neurones.