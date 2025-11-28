Vol au Louvre : ce que l'on sait des quatre membres présumés du commando

Plus d'un mois après le vol au Louvre, quatre membres présumés du commando ont été arrêtés, permettant d'établir le profil des malfaiteurs.

Des malfaiteurs qui ne seraient «pas très connus». Le 19 octobre dernier, la galerie d'Apollon du musée du Louvre était cambriolée. Depuis, le travail de la police pour retrouver les malfaiteurs a porté ses fruits avec la mise en examen de quatre membres présumés du commando. Le profil des quatre malfaiteurs a désormais été établi.

Les profils ne correspondent pas à ceux «que généralement on associe au haut du spectre de la criminalité organisée», selon la procureure de Paris Laure Beccuau, a rapporté l'AFP. Elle a néanmoins souligné la montée, désormais rapide, sur des «faits extrêmement graves», de malfaiteurs jusqu'alors «pas très connus».

«Doudou Cross Bitume»

Abdoulaye N., 39 ans, est soupçonné d'être l'un des deux hommes ayant pénétré dans la galerie d'Apollon le 19 octobre dernier. Son ADN a été retrouvé sur l'une des vitrines fracturées et sur des objets abandonnés sur place. Il a été arrêté le 25 octobre, près de son domicile à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Il était connu des réseaux sociaux, notamment TikTok sur lequel il se faisait appeler «Doudou Cross Bitume». Originaire d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce passionné de deux-roues se mettait en scène sur TikTok et Instagram, pratiquant le moto-cross ou encore la musculation urbaine (street workout). Sur d'autres vidéos, il partageait ses sorties ou encore ses voyages en famille.

Mais outre les réseaux sociaux, il était également bien connu de la justice, avec 15 mentions dans son casier judiciaire, allant de détention et transport de stupéfiant à délit routier ou encore refus d'obtempérer. En 2014, il se retrouve pour la première fois au cœur d'une affaire sérieuse : le braquage d'une bijouterie de Barbès (Paris), dont il prendra la fuite en scooter T-Max. Il avait alors écopé de trois ans de prison ferme.

Après sa libération, le trentenaire, père de famille, semblait s'être rangé, cumulant un travail en intérim en semaine et une activité clandestine de chauffeur le week-end. Ce, jusqu'en 2019, lorsqu'il est rattrapé pour une affaire de coffre-fort fracturé dans un parking, avec un préjudice estimé à 18.000 €. Abdoulaye bénéficiera d'un non-lieu, mais sera poursuivi pour dégradations après avoir brisé la serrure de sa cellule lors de sa garde à vue.

Un Algérien d'Aubervilliers

Un Algérien de 35 ans, vivant à Aubervilliers, est soupçonné d'être le deuxième homme ayant pénétré dans la galerie d'Apollon. Il a été interpellé le 25 octobre à l'aéroport de Roissy alors qu'il tentait de rejoindre l'Algérie.

Il était sans activité récente, mais avait auparavant travaillé comme ripeur (ramassage d'ordures) ou livreur. Il est déjà connu pour de la délinquance routière et a été condamné pour un fait de vol, selon Laure Beccuau. Il a été ciblé grâce aux traces ADN retrouvées sur un des scooters ayant servi à la fuite après le casse.

Comme Abdoulaye N., il a fait des «aveux partiels», mais leurs déclarations sont «minimalistes par rapport à ce qui nous paraît être démontré par le dossier», a noté la procureure.

Un habitant de Seine-Saint-Denis de 37 ans

Un troisième homme, âgé de 37 ans et habitant lui aussi en Seine-Saint-Denis, a été interpellé avec sa compagne le 29 octobre, après la découverte d'ADN leur appartenant dans la nacelle du monte-charge utilisé lors du cambriolage.

Si celles de l'homme «sont importantes», pour celles de la femme, les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'«ADN de transfert», c'est-à-dire «déposé sur quelqu'un, sur un objet, qui est ensuite redéposé dans la nacelle». Il a été écroué, tandis que sa compagne de 38 ans, initialement placée elle aussi en détention provisoire, a été remise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 novembre.

Le casier du trentenaire porte «mention de 11 condamnations, dont une dizaine déjà pour des faits de vol» significatifs, a indiqué Laure Beccuau. Il a déjà été impliqué avec Abdoulaye N. «dans une même affaire de vol pour laquelle ils ont été condamnés en 2015 à Paris», selon elle.

Un homme arrêté sur un chantier à Laval

Le quatrième suspect, âgé de 39 ans et originaire lui aussi de Seine-Saint-Denis, a été interpellé mardi, selon le parquet. Il a été arrêté à Laval (Mayenne) sur un chantier, a précisé une source proche du dossier.

Il est soupçonné d'avoir manœuvré la nacelle et d'être le deuxième conducteur de scooter. «Déjà condamné à six reprises, cet homme était connu de la justice pour des infractions de natures diverses, comme proxénétisme, conduite sans permis et recel de vol, délit pour lequel il avait été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis en 2010», a expliqué Laure Beccuau. Elle a précisé qu'il avait aussi été condamné pour proxénétisme aggravé en 2023.

Pour rappel, à ce jour, les bijoux restent introuvables. Le butin est estimé à 88 millions d’euros.