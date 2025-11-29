«49.3 ou pas, il n'y aura pas de budget» : les socialistes dénoncent le manque de compromis autour du budget

Boris Vallaud, le président du groupe Parti socialiste à l'Assemblée nationale, a souligné ce samedi dans un entretien que les socialistes ne pouvaient pas «être les seuls» à rechercher un compromis. Une déclaration qui renvoie aux désaccords quant aux votes du budget 2026.

Les socialistes tapent du poing. Ce samedi, le chef de file du PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud a exprimé sa frustration dans une interview au Parisien. «Le gouvernement ne peut pas attendre des socialistes ce qu'il n'obtient pas de sa majorité. Nous ne sommes pas au bout du chemin de compromis, et nous ne pouvons pas être les seuls à le rechercher», a-t-il déclaré.

Avec ces déclarations, il fait directement référence aux discussions en cours autour du budget 2026, toujours en débat au parlement. Le député des Landes a avoué avoir constaté une «grande dispersion des voies et des chemins entre les quatre groupes qui le soutiennent (le gouvernement), notamment LR et Horizon».

Cette dispersion s'est encore vue samedi, lors du vote sur la partie recettes du budget de la Sécurité sociale en commission en nouvelle lecture. En effet, le groupe LR a voté contre, tandis qu'Horizon s'est abstenu et que le Modem, comme les députés Renaissance ont voté pour, selon des sources parlementaires.

Une rencontre à Matignon lundi

Ce lundi, Sébastien Lecornu rencontrera le Parti socialiste à Matignon pour de nouvelles discussions. Boris Vallaud a affirmé avoir l'intention de lui demander s'il est «bien le chef de sa majorité relative», sous-entendant que ce dernier se contente d'observer de loin les débats sans jamais s'y impliquer.

«Sébastien Lecornu ne peut pas simplement être observateur du débat parlementaire. Le moment est au ressaisissement. Le gouvernement ne peut pas attendre des socialistes ce qu'il obtient de la majorité», a assuré le député. Il a poursuivi en affirmant que «tout était encore possible», mais qu'une sortie de rail l'était aussi.

L'emploi de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution plane toujours sur l'Assemblée nationale. Interrogé sur la question, Boris Vallaud a assuré que «cet outil est entre les mains du Premier ministre». Pour rappel, ce dernier avait renoncé à l'utiliser, à la demande des socialistes. «S'il n'y a pas de compromis, 49.3 ou pas, il n'y aura pas de budget», a-t-il conclu.