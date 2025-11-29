Agression de Jordan Bardella : que prévoit la loi en cas d’agression sur un élu ?

Ce samedi, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a été agressé lors d’une séance de dédicaces dans le Tarn-et-Garonne. L’individu placé en garde à vue pourrait risquer gros, selon la justice.

Le député européen Jordan Bardella a été agressé ce samedi 29 novembre lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. L'agresseur présumé, âgé de 74 ans, a été interpellé et placé en garde à vue à 15h45 pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité».

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, cet homme était dans la file pour la dédicace et s'est jeté sur Jordan Bardella, lui cassant un œuf sur la tête. La sécurité présente est intervenue et le président du RN n'a pas été blessé, a indiqué une source au sein du groupe RN, précisant que l'eurodéputé a ensuite pu reprendre la séance de dédicace de son livre.

Selon l’article 222-13 du code pénal, les peines encourues pour cette agression sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

Une plainte déposée

A ce stade ni les gendarmes, ni le parquet n'ont été en mesure de préciser si le gardé à vue a été aperçu parmi un groupe de manifestants anti-RN. Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national, a ajouté le parti.

Mardi, Jordan Bardella avait été enfariné lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul et un lycéen de 17 ans avait été placé en garde à vue avant d'être libéré mercredi. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.