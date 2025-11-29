Avalanches : voici les 4 départements en alerte jaune ce dimanche

Quatre départements ont été placés en vigilance jaune «avalanches» ce dimanche 30 novembre par Météo-France.

La prudence est de mise dans le sud-est. Les départements des Hautes-Alpes, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été maintenus en vigilance jaune avalanche par Météo-France pour cette journée du dimanche 30 novembre.

Les personnes pratiquant des activités en montagne, particulièrement hors des pistes balisées et ouvertes dans les Alpes, doivent être extrêmement vigilantes.

«Il neige au-delà de 1200 m sur les Pyrénées et 1300 m sur les Alpes», ont précisé les prévisionnistes dans le dernier bulletin météorologique.