Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Avalanches : voici les 4 départements en alerte jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Quatre départements ont été placés en vigilance jaune «avalanches» ce dimanche 30 novembre par Météo-France.

La prudence est de mise dans le sud-est. Les départements des Hautes-Alpes, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont été maintenus en vigilance jaune avalanche par Météo-France pour cette journée du dimanche 30 novembre.

Les personnes pratiquant des activités en montagne, particulièrement hors des pistes balisées et ouvertes dans les Alpes, doivent être extrêmement vigilantes.

Sur le même sujet Avalanches : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce dimanche Lire

«Il neige au-delà de 1200 m sur les Pyrénées et 1300 m sur les Alpes», ont précisé les prévisionnistes dans le dernier bulletin météorologique. 

avalanchevigilance météomontagne

À suivre aussi

Avalanche : voici le département placé en vigilance jaune ce dimanche
Pyrénées : un homme de 40 ans décède dans une avalanche sur la commune de Val-de-Sos
Glissements de terrain, avalanches... Comment l'IA va pouvoir prédire les catastrophes naturelles

Ailleurs sur le web

Dernières actualités