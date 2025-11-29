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Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour des risques de crues au cours de la journée du samedi 29 novembre.

Les fortes pluies de ces derniers jours pourraient faire déborder certaines rivières françaises. Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce samedi.

@Météo-France

Sont concernés par cette vigilance le Rhône ainsi que la Saône-et-Loire. A noter que six autres départements sont concernés par une alerte concernant les avalanches. 

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Météo-France préconise la prudence pour les départements concernés par ce risque courant lors de la période hivernale. 

vigilance météoCruesMétéo-France

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