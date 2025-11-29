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FDJ : EuroMillions, Loto, EuroDreams... Où va l'argent des mises des joueurs ?

19,8% des mises vont dans les caisses de l'État. [© JOEL SAGET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En 2024 dans des points de vente, 22 milliards d'euros ont été misés en France dans les jeux FDJ. Si la somme peut paraître insensée, elle est pourtant très répartie.

Une somme ahurissante. En 2024, près de 22 milliards d'euros ont été dépensés en point de vente dans un jeu FDJ. Un montant qui fait tourner la tête, et qui semble bien plus impressionnant que le plafond de gain de 250 millions d'euros à l'EuroMillions. Mais où va donc l'argent misé par les joueurs ?

Seulement 6,4% vont dans les poches de la FDJ

D'après la Française des Jeux, en moyenne, pour chaque euro dépensé en point de vente dans un jeu en France, 68,4% sont redistribués aux gagnants. En 2024, c'est plus de quinze milliards d'euros qui ont été ainsi remportés. Parmi ces victoires, 211 personnes ont touché un gain de plus d'un million d'euros.

19,8% vont dans les caisses de l'État, soit plus de 4,5 milliards d'euros de prélèvements publics. De leur côté, les points de vente touchent un milliard d'euros (5,4%). Selon FDJ, cela permet de créer et pérenniser 57.200 emplois, dont 21.600 dans la filière bar-tabac-presse.

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Enfin, les 6,4% restants reviennent dans les poches de FDJ. Même là, l'argent des mises est redistribué. 

D'abord auprès des fournisseurs, où 670 millions d'euros ont été dépensés par la FDJ en 2024. Ensuite, c'est au tour des actionnaires de toucher des dividendes, estimés à 380 millions d'euros. Après, les plus de 3.000 collaborateurs du groupe sont rémunérés, représentant une somme totale de 365 millions d'euros.

«Mission Patrimoine»

Mais la Française des Jeux est également engagée auprès de plusieurs causes. Elle a notamment créé en 1993 l'une des premières fondations d'entreprises en France, FDJ United, après la loi du 4 juillet 1990 portée par l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

Cette fondation soutient l'insertion des plus fragiles, l'éducation, la jeunesse, les sportifs professionnels et amateurs, la biodiversité et les anciens combattants à travers plusieurs initiatives.

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L'un des projets les plus soutenus de la fondation est la restauration du patrimoine français. Aux côtés de la Fondation du Patrimoine, FDJ a lancé le jeu «Mission Patrimoine» et permet de verser, depuis 2018, 150 millions d'euros pour sauvegarder le patrimoine français en péril.

Enfin, dès 2023 et à hauteur de dix millions d'euros sur cinq ans, la Française des Jeux a soutenu le programme de l'Association de Recherche et de Prévention sur les Excès du Jeu (ARPEJ) afin de sensibiliser plus de 150.000 lycéens et jeunes adultes aux risques associés aux jeux d'argent et de hasard.

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