«J'étais au pied du mur», confie Karine Lellouche, propriétaire condamnée pour avoir délogé un squatteur

«J'étais au pied du mur», a confié Karine Lellouche, propriétaire condamnée pour avoir délogé un squatteur, au micro de CNEWS, ce vendredi 28 novembre. La quinquagénaire était poursuivie pour avoir commandité une expédition punitive contre l'homme qui squattait sa maison à Andernos en septembre dernier. Le tribunal de Bordeaux l'a condamnée ce vendredi à un an de prison avec sursis.