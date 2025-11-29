«L’idée suit son chemin» : Laurent Wauquiez plaide de nouveau pour une primaire allant «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo»

Le président des députés LR Laurent Wauquiez a de nouveau exprimé ce samedi son intention d’organiser une primaire, allant «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo» afin de présenter un candidat unique à droite en 2027.

«Mon objectif est de fédérer». Alors qu’un récent sondage Odoxa a donné Jordan Bardella vainqueur de la présidentielle, dans toutes les hypothèses, Laurent Wauquiez a une nouvelle fois plaidé pour une candidature unique à droite en 2027. Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, le président des députés LR à l’Assemblée nationale a considéré que la «division» de son camp représentait «un poison».

Souhaitant «rassembler la droite», le député de Haute-Loire a défendu, une nouvelle fois, l’idée d’une primaire pour la prochaine course à l’Elysée. Celle-ci pourrait, selon lui, aller «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo». Dans cette optique, Laurent Wauquiez a rencontré, ces dernières semaines, David Lisnard, favorable à cette idée, Jean-François Copé, mais aussi Gérald Darmanin, Robert Ménard, ainsi que le président de Reconquête Eric Zemmour, l'eurodéputée Sarah Knafo et Bruno Retailleau, le président de son parti.

Il a également échangé avec Edouard Philippe, président d’Horizons, candidat déclaré à 2027. Alors que toutes ces personnalités présentent des lignes différentes, Laurent Wauquiez a préféré mettre en avant les points communs de ces politiques. «On veut tous moins de dépenses, moins d’impôts, d’assistanat, une meilleure valorisation du travail et plus de sécurité», a-t-il déclaré.

Les doutes du camp présidentiel

Ce mercredi, le parti Les Républicains a décidé de constituer un groupe de travail visant à travailler sur ce sujet de la primaire. Un groupe, présidé par Gérard Larcher, qui aura pour mission d’échanger sur «la méthode de désignation» du candidat pour la prochaine présidentielle. Les conclusions de ces échanges seront connues au début de l’année 2026.

Du côté de Renaissance, le parti présidentiel, plusieurs cadres ne semblent pas adhérer à l’idée de Laurent Wauquiez. Ce mercredi, Gérald Darmanin, a délimité autrement cette hypothèse d’une primaire. Favorable «à un candidat unique», le garde des Sceaux a davantage plaidé, sur RTL, pour «une primaire allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau».

Droite : "La bonne primaire est celle qui va de Gabriel Attal à Bruno Retailleau"@GDarmanin dans #RTLMatin avec @ThomasSottopic.twitter.com/qKff5clDBF — RTL France (@RTLFrance) November 26, 2025

Une délimitation partagée par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Invitée sur Sud Radio ce mercredi, celle-ci a considéré que le socle commun «n’avait pas d’autres choix que la dynamique unitaire».