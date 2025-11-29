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«L’idée suit son chemin» : Laurent Wauquiez plaide de nouveau pour une primaire allant «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo»

Laurent Wauquiez défend une primaire à droite, afin d'éviter une multiplication des candidats à la prochaine élection présidentielle. [REUTERS/Gonzalo Fuentes]
Par CNEWS
Publié le

Le président des députés LR Laurent Wauquiez a de nouveau exprimé ce samedi son intention d’organiser une primaire, allant «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo» afin de présenter un candidat unique à droite en 2027. 

«Mon objectif est de fédérer». Alors qu’un récent sondage Odoxa a donné Jordan Bardella vainqueur de la présidentielle, dans toutes les hypothèses, Laurent Wauquiez a une nouvelle fois plaidé pour une candidature unique à droite en 2027. Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, le président des députés LR à l’Assemblée nationale a considéré que la «division» de son camp représentait «un poison».

Souhaitant «rassembler la droite», le député de Haute-Loire a défendu, une nouvelle fois, l’idée d’une primaire pour la prochaine course à l’Elysée. Celle-ci pourrait, selon lui, aller «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo». Dans cette optique, Laurent Wauquiez a rencontré, ces dernières semaines, David Lisnard, favorable à cette idée, Jean-François Copé, mais aussi Gérald Darmanin, Robert Ménard, ainsi que le président de Reconquête Eric Zemmour, l'eurodéputée Sarah Knafo et Bruno Retailleau, le président de son parti. 

Il a également échangé avec Edouard Philippe, président d’Horizons, candidat déclaré à 2027. Alors que toutes ces personnalités présentent des lignes différentes, Laurent Wauquiez a préféré mettre en avant les points communs de ces politiques. «On veut tous moins de dépenses, moins d’impôts, d’assistanat, une meilleure valorisation du travail et plus de sécurité», a-t-il déclaré.

Les doutes du camp présidentiel 

Ce mercredi, le parti Les Républicains a décidé de constituer un groupe de travail visant à travailler sur ce sujet de la primaire. Un groupe, présidé par Gérard Larcher, qui aura pour mission d’échanger sur «la méthode de désignation» du candidat pour la prochaine présidentielle. Les conclusions de ces échanges seront connues au début de l’année 2026. 

Sur le même sujet «Une primaire de Gabriel Attal à Bruno Retailleau» : des cadres du bloc central redéfinissent leurs critères pour 2027 Lire

Du côté de Renaissance, le parti présidentiel, plusieurs cadres ne semblent pas adhérer à l’idée de Laurent Wauquiez. Ce mercredi, Gérald Darmanin, a délimité autrement cette hypothèse d’une primaire. Favorable «à un candidat unique», le garde des Sceaux a davantage plaidé, sur RTL, pour «une primaire allant de Gabriel Attal à Bruno Retailleau». 

Une délimitation partagée par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Invitée sur Sud Radio ce mercredi, celle-ci a considéré que le socle commun «n’avait pas d’autres choix que la dynamique unitaire».

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