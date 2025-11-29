«Nora Bussigny a été la cible d'un cyberharcèlement extrêmement grave», relate Me Romain Vanni, l'avocat de la journaliste

«Nora Bussigny a été la cible d'un cyberharcèlement extrêmement grave», a relaté Me Romain Vanni, l'avocat de la journaliste Nora Bussigny, ce samedi 29 novembre sur CNEWS. Il est revenu sur le harcèlement et les attaques dont sa cliente a été victime, suite à la parution de son livre sur l'antisémitisme. Elle a porté plainte pour cyberharcèlement, mise en danger de la vie d’autrui et menaces de crime à l'encontre du député LFI Paul Vannier.