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«Nora Bussigny a été la cible d'un cyberharcèlement extrêmement grave», relate Me Romain Vanni, l'avocat de la journaliste

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Nora Bussigny a été la cible d'un cyberharcèlement extrêmement grave», a relaté Me Romain Vanni, l'avocat de la journaliste Nora Bussigny, ce samedi 29 novembre sur CNEWS. Il est revenu sur le harcèlement et les attaques dont sa cliente a été victime, suite à la parution de son livre sur l'antisémitisme. Elle a porté plainte pour cyberharcèlement, mise en danger de la vie d’autrui et menaces de crime à l'encontre du député LFI Paul Vannier. 

avocatplainte

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