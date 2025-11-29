Ouverture des pistes de ski : cette règle à respecter pour éviter une amende de 135 euros

Une nouvelle règlementation a été mise en place cet hiver dans l’ensemble des stations de ski françaises : il sera désormais interdit de fumer dans une grande partie des zones de plein air sur les pistes. Une amende de 135 euros est prévue pour les contrevenants.

C’est une nouvelle interdiction qui risque de faire jaser. Après les plages en juillet dernier, il est désormais interdit de fumer dans l’ensemble des domaines skiables de France. Il s’agit à la fois d’une mesure de santé publique et de protection de l’environnement. En cas de non-respect de cette règle, les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

Il avait fait grand bruit à l’époque, juste avant l’été, car les plages étaient concernées. Mais, en raison de la saison, les domaines skiables étaient passés sous les radars. Il s’agit du décret du 27 juin 2025 qui élargit l’interdiction de fumer dans de nouveaux espaces extérieurs dont les plages… Et les stations de ski. L’interdiction de fumer concerne les remontées mécaniques, les files d’attente et les pistes de ski.

Alors que les stations ont ouvert le 22 novembre dernier, les premiers skieurs ont eu la surprise de constater des nouveaux panneaux de signalisation. En effet, il est désormais indiqué qu’il est interdit d'allumer une cigarette ou d'utiliser une vapoteuse dans de nombreuses zones extérieures. Cette nouvelle loi découle directement du Décret n°2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac.

Double objectif

Si certaines communes, comme Les Gets, avaient déjà pris des arrêtés similaires, la règle a été généralisée cette année. Selon les pouvoirs publics, l'objectif est à la fois de santé publique : il s'agit de «dénormaliser» le tabagisme, notamment dans des lieux fréquentés par les familles et les jeunes skieurs. Mais aussi environnemental en luttant contre la pollution massive générée par les mégots.

Selon l'association Mountain Riders, les mégots représentent le premier déchet retrouvé en montagne après la fonte des neiges. En 2024, ses bénévoles ont ramassé plus de 58.000 mégots sur les domaines skiables, ce qui représente un véritable désastre écologique. Pour rappel, un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau.

Une amende salée pour les contrevenants

En cas de non-respect de cette nouvelle règle, les contrevenants s’exposent à une contravention de 4ᵉ classe, fixée à un montant forfaitaire de 135 euros. Conformément à l'article R. 3512-2 du Code de la santé publique, cette somme peut être majorée à 375 euros en cas de non-paiement et atteindre jusqu'à 750 euros après décision d'un tribunal.

Les contrôles seront effectués par les forces de l'ordre, comme la police municipale ou la gendarmerie. Les fumeurs devront donc désormais s'éloigner des zones concernées. Attention toutefois, car la sanction pour un mégot jeté en montagne reste une amende distincte, fixée à 68 euros pour abandon d'ordures sur la voie publique.