Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Pour les gendarmes maritimes, c'est une opération extrêmement délicate», a indiqué l'ancien directeur central de la police aux frontières, sur l'interception en mer de migrants

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Pour les gendarmes maritimes, c'est une opération extrêmement délicate», a indiqué l'ancien directeur central de la police aux frontières, Fernand Gontier, ce samedi 29 novembre sur CNEWS. Il est revenu sur la nouvelle doctrine envisagée par la France pour intercepter les migrants qui se dirigent vers l'Angleterre. 

NaufragePolicefrontièresMigrants

À suivre aussi

Maroc : les deux Français disparus en mer, retrouvés sains et saufs
Pas-de-Calais : quatre migrants meurent après une tentative de traversée de la Manche
Naufrage d'un ferry aux Philippines : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins 29 morts

Ailleurs sur le web

Dernières actualités