«Pour les gendarmes maritimes, c'est une opération extrêmement délicate», a indiqué l'ancien directeur central de la police aux frontières, Fernand Gontier, ce samedi 29 novembre sur CNEWS. Il est revenu sur la nouvelle doctrine envisagée par la France pour intercepter les migrants qui se dirigent vers l'Angleterre.
«Pour les gendarmes maritimes, c'est une opération extrêmement délicate», a indiqué l'ancien directeur central de la police aux frontières, sur l'interception en mer de migrants
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le