Qui est responsable du nettoyage des feuilles mortes sur la chaussée ?

Avec l’arrivée de l’automne, la chute des feuilles sur le trottoir et sur la chaussée est inévitable. Or, si les feuilles ne sont pas ramassées régulièrement, cela peut devenir très dangereux. Qui donc est responsable du nettoyage ?

Attention, sujet glissant ! A l'automne, il n'est pas rare de voir des amas de feuilles s'entasser sur le trottoir ou le bord de la chaussée. Après le passage de la pluie, le revêtement peut alors se transformer en véritable patinoire, devenant ainsi très dangereux pour les piétons : «C'est vrai que c'est assez dangereux, surtout quand il pleut. Même si on fait attention, un faux mouvement suffit pour se retrouver au sol. Moi, je pense surtout aux personnes âgées avec leurs canes, etc. Ils ont plus tendance à glisser et à perdre l'équilibre», témoigne une piétonne à notre micro. «On voit bien que ça s'agglutine un peu trop. On peut se trébucher et se salir», ajoute un piéton interrogé.

Il n'y a pas que les piétons qui sont concernés, les cyclistes s'emparent également du sujet : «Parfois, on a des voies de cycliste qui sont complètement prises par les feuilles. Ça peut cacher des nids de poules et les dos d'âne, c'est extrêmement dangereux», confirme un cycliste.

se retourner contre le responsable est possible

En cas de chute, vous pouvez vous retournez mais les responsables ne sont pas toujours les mêmes : «Tout ce qui se passe sur la voirie, c'est de la responsabilité de la mairie. Si elle laisse plusieurs jours et qu'il y a un défaut d'entretien, si vous glissez sur une feuille-morte, on va pouvoir se retourner contre la mairie qui est assurée et qui va faire une déclaration de sinistre», explique l'avocat Yves Toledano.

«Dans un immeuble, c'est à la copropriété de faire en sorte qu'on ne glisse pas et de nettoyer les tas de feuilles. Idem pour les personnes habitant en pavillon», ajoute-t-il.

Les sapeurs-pompiers du Nord ont publié sur leurs réseaux sociaux une affiche appelant à la prudence pour éviter les accidents d'automne.