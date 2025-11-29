Strasbourg : une arme et des munitions découvertes près du marché de Noël

Une arme à feu et des munitions ont été découvertes, vendredi 28 novembre, a proximité du marché de Noël de Strasbourg, qui a ouvert ses portes mercredi. Une enquête a été ouverte et la ville placée sous haute sécurité.

La ville sous alerte. Une enquête a été ouverte après la découverte d'une arme à feu non loin du marché de Noël de Strasbourg, a indiqué la procureure de la République Clarisse Taron, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace.

Une source proche de l'enquête a confirmé qu'un pistolet et des munitions ont été retrouvées par des agents d'entretien des espaces verts dans des buissons, à deux pas du «village de l'avent». Cet espace est situé dans le quartier historique de la Petite France.

Le marché de Noël a ouvert mercredi à Strasbourg et une forte affluence est attendue, après un record l'an dernier de 3,4 millions de visiteurs, notamment allemands, américains et espagnols.

La ville placée sous haute sécurité

Pendant cet événement qui dure un mois, la ville est placée sous haute sécurité, dans un contexte de menace terroriste toujours présente en France.

En décembre 2018, le jihadiste Chérif Chekatt, 29 ans, avait abattu cinq personnes à l'arme à feu et en avait blessé 11 autres dans les rues du centre-ville.