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Tarn-et-Garonne : Jordan Bardella agressé lors d'une séance de dédicaces

Le président du Rassemblement national va porter plainte. [Thibaud MORITZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En marge de la promotion de son nouveau livre, le président du Rassemblement national a été agressé lors d'une séance de dédicaces à Moissac (Tarn-et-Garonne) ce samedi après-midi par un homme qui aurait participé à un cortège d'extrême gauche en amont. 

Les faits se sont déroulés ce samedi à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Lors d’une séance de dédicaces, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a été agressé. En pleine rencontre avec ses lecteurs, un individu s’est jeté sur lui, a appris CNEWS, confirmant des informations de nos confrères du Journal du dimanche. Selon une source policière, l'homme, âgé de 74 ans, a jeté un oeuf en direction du député européen. 

Celui-ci a été immédiatement maîtrisé par la sécurité, interpellé puis placé en garde à vue. L’homme aurait été aperçu quelques minutes plus tôt dans un cortège de militants antifascistes venus protester contre la venue de Jordan Bardella. Exfiltré dans un premier temps, le député européen a par la suite pu reprendre sa séance de dédicaces. Il s'est par la suite exprimé sur X, afin de rassurer les gens présent sur place, et son électorat.

Une plainte bientôt déposée

Le Rassemblement national ainsi que Jordan Bardella ont indiqué leur intention de déposer plainte contre l’agresseur, rapidement interpellé par les forces de sécurité.

Cette violence a été vivement dénoncée par des cadres du parti. «Soutien à Jordan Bardella. Que Macron et Mélenchon condamnent», a écrit la députée Laure Lavalette.

 «L’extrême gauche est une menace pour notre démocratie et la paix civile», a de son côté déclaré l’élu Julien Odoul.

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