Trafic de drogues : voici comment le crime organisé international s'implante en France

L’Office anti-stupéfiants (Ofast) a récemment publié un état des lieux alarmant expliquant comment les mafias étrangères opèrent à distance ou implantent des relais en France pour leurs trafics de drogues.

Blanchiment d'argent, affrètement, stockage ou encore distribution... De nombreuses régions du monde sont impliquées dans le narcotrafic européen et certaines mafias étrangères opèrent à distance ou ont implanté des relais sur le sol français, révèle l'Ofast, Office anti-stupéfiants, dans un rapport.

En première ligne sont mentionnés les cartels latino-américains, désormais associés à des groupes européens. Colombie, Mexique... Les principaux fournisseurs de la cocaïne tentent de s'implanter en Europe, notamment en Polynésie Française, omù ne filière du cartel de Sinaloa a ainsi récemment été découverte et des saisies records ont été effectuées.

Balkans, Afrique de l'Ouest, Asie

Des organisations européennes sont également actives : transport, stockage ou encore distribution, les cartels des Balkans sont présents à toutes les étapes du trafic.

En région parisienne, ce sont notamment des groupes d'Afrique de l'Ouest qui tiennent une partie du trafic de crack. Les réseaux nigérians se spécialisent pas exemple dans le convoyage de cocaïne par mule.

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Enfin, les réseaux asiatiques jouent quant à eux un rôle essentiel dans le blanchiment d'argent en utilisant leur propre circuit économique.