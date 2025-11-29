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Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune «vents violents» pour la journée du samedi 29 novembre. Des rafales jusqu'à 80 km/h sont attendues sur la pointe de Bretagne.

Un léger coup de vent sur la Bretagne. Un seul département a été placé en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents au cours de la journée du samedi 29 novembre : le Finistère. 

© Météo France&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

«Les rafales de sud-ouest souffleront de 50 à 70 km/h sur le Cotentin et la pointe de Bretagne en matinée, elles se renforceront à 60 à 80 km/h en gagnant vers le golfe du Morbihan et les plages normandes», note l'Institut météorologique.

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Météo-France souligne également une baisse des températures : «À la faveur des éclaircies nocturnes, le thermomètre descendra jusqu'à -2 à -3 °C dans les terres sur la moitié sud du pays, entre 2 et 6 sur le quart nord-est, 6 à 9 °C sur le quart nord-ouest, autour de 10 à 11 °C le long du golfe du Morbihan, sur le littoral méditerranéen».

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