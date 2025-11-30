Agression de Jordan Bardella : le suspect récidiviste voit sa garde à vue prolongée

La garde à vue du septuagénaire soupçonné d'avoir écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella, samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, a été prolongée de 24 heures, a annoncé le parquet de Montauban ce dimanche.

L’agriculteur retraité qui est soupçonné d’avoir écrasé un oeuf sur la tête du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, samedi, dans le Tarn-et-Garonne, restera en garde à vue 24 heures supplémentaires, a annoncé le parquet de Montauban ce dimanche. Le suspect a été interpellé pour «violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité». Il encourt une lourde amende.

Selon le procureur de Montauban, Bruno Sauvage, la volonté des policiers est d’établir «avec exactitude les faits mais surtout ce qui a pu se passer avant les faits». Il s'agit notamment de déterminer si l'agresseur présumé a participé au rassemblement anti-RN en marge de la séance de dédicace de Jordan Bardella à Moissac.

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, le suspect était dans la file pour la dédicace et s'est jeté sur Jordan Bardella, lui cassant un oeuf sur la tête. La sécurité est intervenue, le président du RN n'a pas été blessé et a ensuite pu reprendre la séance de dédicace de son livre. Mais une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national, a précisé le parti samedi.

Un oeuf sur la tête d'Éric Zemmour en 2022

L’homme de 74 ans avait déjà visé Eric Zemmour en juillet 2022, écrasant également un oeuf sur la tête de l'homme politique, alors que celui-ci, candidat de Reconquête à la présidentielle, était en campagne à Moissac, a souligné le parquet, confirmant une information de La Dépêche du Midi. Le retraité avait écopé d’une amende de 500 euros avec sursis.

Père d'un enfant autiste, l'agriculteur avait justifié son geste par son opposition «avec les prises de position controversées d’Éric Zemmour au sujet des enfants en situation de handicap», avait alors expliqué le parquet de Montauban.

Le Tarn-et-Garonnais avait aussi jeté des oeufs en avril 2022 sur un des bus de campagne de Marine Le Pen, de passage dans le département. Mais l'incident n'avait pas donné lieu à poursuites.

Mardi, Jordan Bardella a été enfariné lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul et un lycéen de 17 ans a été placé en garde à vue avant d'être libéré mercredi. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a condamné «très fermement», ce dimanche, une agression «inacceptable». «Nous sommes dans une démocratie, tout le monde doit pouvoir s'exprimer», a-t-il précisé.