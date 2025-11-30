Avalanches : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

En cette journée du dimanche 30 novembre, l'agence Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour des risques d'avalanches.
En ce dernier jour de week-end, six départements ont été placés en vigilance jaune «avalanche» par Météo-France, pour la journée de ce dimanche 30 novembre.
Les résidents des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont invités à la plus grande prudence par les météorologistes, notamment pour la pratique des activités de montagne, hors des pistes balisées et ouvertes dans les montagnes alpines.
«Le risque d'avalanche est marqué (niveau 3) au-dessus d'environ 2000 m, les massifs intérieurs sont particulièrement concernés, notamment le Mont-Blanc, le Chablais, les Aravis, le Beaufortain, la Vanoise, la Haute-Tarentaise, la Haute-Maurienne, la Maurienne, le massif de Belledonne, les Grandes-Rousses, l'Oisans, le Thabor, le Pelvoux et le Champsaur», ont-ils précisé.
Le Rhône, de son côté, a été placé en vigilance jaune pour crues.