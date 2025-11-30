Avalanches : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

En cette journée du dimanche 30 novembre, l'agence Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour des risques d'avalanches.

En ce dernier jour de week-end, six départements ont été placés en vigilance jaune «avalanche» par Météo-France, pour la journée de ce dimanche 30 novembre.

Les résidents des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont invités à la plus grande prudence par les météorologistes, notamment pour la pratique des activités de montagne, hors des pistes balisées et ouvertes dans les montagnes alpines.

© Météo-France

«Le risque d'avalanche est marqué (niveau 3) au-dessus d'environ 2000 m, les massifs intérieurs sont particulièrement concernés, notamment le Mont-Blanc, le Chablais, les Aravis, le Beaufortain, la Vanoise, la Haute-Tarentaise, la Haute-Maurienne, la Maurienne, le massif de Belledonne, les Grandes-Rousses, l'Oisans, le Thabor, le Pelvoux et le Champsaur», ont-ils précisé.

Le Rhône, de son côté, a été placé en vigilance jaune pour crues.