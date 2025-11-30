Budget : Sébastien Lecornu aborde une semaine cruciale par des rencontres avec responsables politiques et partenaires sociaux

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui aborde une semaine cruciale pour le budget de la Sécurité sociale, va multiplier les rencontres avec des responsables politiques à partir de lundi, et relancer ses réunions avec les partenaires sociaux, selon Matignon.

Une semaine décisive. À partir de ce lundi, Sébastien Lecornu va recevoir un certain nombre de responsables politiques, de la gauche au Rassemblement national, ainsi que des délégués syndicaux et le bureau du Medef, afin d’évoquer le budget de la Sécurité sociale, dont l’examen doit reprendre à l’Assemblée nationale. Le locataire de Matignon entend trouver des accords pour éviter un blocage parlementaire.

Le Premier ministre s'entretiendra lundi avec les responsables du PS - le premier secrétaire Olivier Faure, le chef des députés PS Boris Vallaud, et son homologue du Sénat Patrick Kanner. Il rencontrera dans la foulée des représentants des députés et sénateurs communistes, puis des «chefs groupes» de l'Assemblée en soirée, et verra mardi des responsables des groupes écologistes des deux chambres.

Il échangera ensuite avec des représentants du RN mercredi. Il avait déjà vu le président du groupe Liot, Christophe Naegelen, lundi dernier, ainsi que jeudi les chefs des députés et sénateurs LR, Laurent Wauquiez et Mathieu Darnaud. Mercredi, il rencontrera le bureau du Medef. Il verra enfin le secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot, mercredi, et la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, jeudi.

Défense, énergie et agriculture également au programme

Sébastien Lecornu présidera par ailleurs lundi aux côtés de la ministre de la Défense, Catherine Vautrin, une réunion avec les membres des commissions parlementaires chargées de la Défense à Brienne, comme cela a déjà été annoncé. Le conseil des ministres prévu lundi a été décalé à mardi en raison de la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Sébastien Lecornu déjeunera par ailleurs jeudi avec des parlementaires sur le thème de l'énergie. L'agriculture sera à l'honneur mercredi, avec la remise au président de Chambres d'agriculture France, Sébastien Windsor, de l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur.

Le budget de la Sécurité sociale revient mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour une nouvelle lecture décisive, alors que le gouvernement est toujours à la recherche d'une majorité sur ce texte comme sur le budget de l'Etat, et que le terme des délais constitutionnels se rapproche. Le Premier ministre assistera à la discussion générale sur le budget de la Sécurité sociale mardi, selon Matignon.