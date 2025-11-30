Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de crues ce dimanche 30 novembre.

La prudence sera de mise dans ce territoire. Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune pour des risques de crues ce dimanche 30 novembre.

Selon le prévisionniste, cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée. Le temps devrait s’avérer pluvieux à Lyon ce dimanche.

A noter 6 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’avalanches.