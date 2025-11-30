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Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de crues ce lundi 1er décembre. L'institut météorologique appelle à la vigilance.

Prudence dans ce territoire. Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune pour des risques de crues ce lundi 1er décembre.

Selon le prévisionniste, cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée. Le temps devrait s’avérer nuageux à Lyon ce lundi.

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À noter, 2 autres départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’avalanches. 

MétéoMétéo-FranceCruesvigilance météo

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