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Eliot Deval : «Dans une société malade, l'action violente va trouver une classe médiatique et politique a minima silencieuse, au pire, complaisante»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Dans une société malade, l'action violente va trouver une classe médiatique et politique a minima silencieuse, au pire, complaisante», a indiqué Eliot Deval dans son édito lors de l'émission L'Heure des Pros Week-End ce dimanche 30 novembre, réagissant à l'agression de Jordan Bardella, samedi, lors d'une séance de dédicaces. 

Eliot Devalédito

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