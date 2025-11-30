Eliot Deval : «Dans une société malade, l'action violente va trouver une classe médiatique et politique a minima silencieuse, au pire, complaisante»

«Dans une société malade, l'action violente va trouver une classe médiatique et politique a minima silencieuse, au pire, complaisante», a indiqué Eliot Deval dans son édito lors de l'émission L'Heure des Pros Week-End ce dimanche 30 novembre, réagissant à l'agression de Jordan Bardella, samedi, lors d'une séance de dédicaces.