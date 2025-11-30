Evasion à la prison de Dijon : ce que l'on sait de l'opération du RAID menée à Besançon pour retrouver le dernier fugitif

Une opération de police était en cours ce dimanche matin dans l’un des quartiers de Besançon, pour interpeller le dernier évadé de la prison de Dijon, en cavale depuis quatre jours.

L'étau semble se resserrer. C’est dans le quartier des Hauts-du-Chazal, à Besançon, dans le Doubs, que le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, a mené, dimanche 30 novembre, une vaste intervention pour tenter d'interpeller Yannick T., le dernier des deux fugitifs de la rocambolesque évasion à la prison de Dijon (Côte-d'Or). Une information confirmée à CNEWS par Olivier Caracotch, procureur de la République de Besançon.

D'après une source policière à CNEWS, un homme a interpellé sur place, mais il ne s'agirait pas de l'évadé. D'après France 3 Bourgogne Franche-Comté, il s'agirait de l'un de ses complices présumés.

Le fugitif, lui, n’aurait pas été trouvé sur place et serait donc toujours en cavale et armé.

Cette opération policière d’ampleur était en préparation par les autorités, Yannick T. ayant été aperçu dès samedi dans les rues de Besançon.

Le deuxième fugitif interpellé vendredi

Yannick T., âgé de 19 ans, était avant sa fuite mis en examen avant sa fuite pour des faits de tentative d’assassinat et d’association de malfaiteurs.

Après leur fuite spectaculaire de la maison d’arrêt de Dijon jeudi, le premier détenu, âgé, lui, de 32 ans a été interpellé dès le lendeman en Saône-et-Loire par les policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI).