Meurthe-et-Moselle : le bilan de l'incendie survenu à Neuves-Maisons s'alourdit à cinq morts

Cinq personnes sont décédées dans un incendie à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, et deux personnes ont été blessées, a-t-on appris dimanche, selon les pompiers.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie dramatique s’est déclaré rue du Capitaine Caillon à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, une petite commune d’environ 7.000 habitants située au sud-ouest de Nancy. Selon les secours, l’incendie a coûté la vie à cinq personnes : un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans, un adolescent de 16 ans, et une autre personne qui avait été déclarée blessée.

Une intervention massive pour maîtriser le feu

L’alerte a été donnée vers 3 h 15 dimanche matin. Environ 70 sapeurs-pompiers, appuyés d’une trentaine de véhicules, sont rapidement intervenus pour circonscrire l’incendie. Le bâtiment concerné comptait trois niveaux, avec un magasin au rez-de-chaussée. Lors de l’opération de secours, deux victimes ont pu être extraites du bâtiment, tandis que les deux autres ont été retrouvées à l’intérieur du logement.

Ce drame bouleverse profondément la petite communauté de Neuves-Maisons. Les circonstances exactes de l’incendie restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour établir l’origine des flammes.