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Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prévisionniste Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce lundi 1er décembre. 

La Bretagne en première ligne. Au-delà des températures en baisse, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vents violents ce lundi 1er décembre. 

Sont concernés par cette alerte, le Calvados, les Côtes d’Armor, le Finistère, la Manche et le Morbihan. Celle-ci devrait être effective de midi à minuit ce lundi. 

Des rafales allant jusqu’à 70 à 80 km/h seront recensées dans l’ensemble des départements concernés. 

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Météo-France a également placé deux départements en vigilance neige-verglas et deux autres pour des risques d’avalanches.

Météovigilance météovents violents

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