Budget 2026 : Sébastien Lecornu reçoit les responsables socialistes à Matignon

Sébastien Lecornu convie ce lundi midi à Matignon les principaux responsables du Parti socialiste dont Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner, pour tenter de sceller un accord sur le budget 2026. L’objectif étant de débloquer, avant la fin de l’année, les financements de l’État et de la Sécurité sociale.

Une rencontre déterminante. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit ce lundi midi à Matignon les responsables du Parti socialiste pour une réunion décisive sur le budget 2026, un rendez-vous clé dans un contexte de blocage budgétaire.

Cette rencontre s’inscrit dans la série de concertations relancées par le gouvernement cette semaine, dans le but de définir un compromis permettant d’adopter à temps les projets de budget de l’État et de la Sécurité sociale.

À Matignon, les socialistes seront représentés par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, accompagné de Boris Vallaud, chef de file des députés PS, et Patrick Kanner, chef des sénateurs PS.

Un pari politique risqué

Le gouvernement ne renonce pas à un vote, au moins pour le budget de la Sécurité sociale. Mais pour qu’il soit adopté, il faudra que le PS et possiblement les écologistes, s’abstiennent ou mieux, votent en faveur du texte, si la majorité gouvernementale ne suffit pas.

Depuis le dernier échange en octobre, les socialistes ont jugé la version présentée «très insuffisante, voire alarmante» sur le fond.

Pour le gouvernement, réussir ce compromis serait un moyen d’éviter le recours à des dispositions exceptionnelles et de faire adopter le budget dans les délais constitutionnels, d’ici à la fin de l’année.

Pour le PS, accepter un tel accord impliquerait des concessions sans garantie d’un soutien durable mais aussi la possibilité de peser sur le contenu du budget, notamment sur les priorités sociales.