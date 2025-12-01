Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de crues ce mardi 2 décembre. L'institut météorologique appelle à la vigilance.
Prudence. Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune pour des risques de crues ce mardi 2 décembre.
«Les précipitations du début de la semaine dernière ont généré une crue de saison sur la Saône qui s'est propagée à l'aval dans le secteur de Lyon. Sur le tronçon de la Saône à Lyon, seul secteur encore placé en vigilance jaune, des débordements localisés sont observés et les niveaux sont en baisse depuis dimanche», explique Météo-France dans son bulletin du jour.
Selon le prévisionniste, cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée. «Des débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement», précise Météo-France.
À noter, qu'un autre département a été placé en vigilance jaune pour des risques d’avalanches, la Haute-Savoie.