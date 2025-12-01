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Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de crues ce mardi 2 décembre. L'institut météorologique appelle à la vigilance.

Prudence. Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune pour des risques de crues ce mardi 2 décembre. 

«Les précipitations du début de la semaine dernière ont généré une crue de saison sur la Saône qui s'est propagée à l'aval dans le secteur de Lyon. Sur le tronçon de la Saône à Lyon, seul secteur encore placé en vigilance jaune, des débordements localisés sont observés et les niveaux sont en baisse depuis dimanche», explique Météo-France dans son bulletin du jour. 

@Météo-France

Selon le prévisionniste, cette alerte devrait être effective sur l’ensemble de la journée. «Des débordements localisés sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement», précise Météo-France.

Sur le même sujet Météo : entre redoux et averses, quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

À noter, qu'un autre département a été placé en vigilance jaune pour des risques d’avalanches, la Haute-Savoie. 

Cruesvigilance météoMétéo

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